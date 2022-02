Liroy bez ogródek o polityce. "To syf, bagno i szambo"

Muzyk wyjawił też, jak opinia publiczna zareagowała na to, że zdecydował się wejść do świata polityki. - To śmieszne, bo zanim wszedłem do parlamentu, twierdzono, że jestem lewakiem. A gdy już zostałem posłem, nagle wszyscy uznali, że jestem skrajnym prawicowcem – skwitował.