Lili Antoniak z "Gogglebox" przeszła plastykę brzucha. Efekt jest piorunujący

"Dzień przed zabiegiem vs. cztery miesiące po zabiegu. Oddałam "fartucha" (tak na serio nazywa się ta skóra, który zwisa na brzuchu). Gdybym miała wybrać najlepszą decyzję z 2023 roku, to byłaby to plastyka brzucha" - napisała celebrytka pod filmikiem na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 350 tys. osób.