Marek Morus z "Googlebox" schudł ponad 30 kilogramów. Nagle przyszedł kryzys

Marek Morus zdobył popularność za sprawą udziału w programie "Googlebox. Przed telewizorem", gdzie razem z Big Boyem i Naganą komentowali to, co przyciągało uwagę widzów. Ponad rok temu zdecydował się zgłosić do innego show TTV "Kanapowcy", by popracować nad swoją sylwetką i stylem życia.