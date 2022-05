Lewandowska palnęła straszną gafę. Wpadka w "Pytaniu na śniadanie"

W programach śniadaniowych wpadki zdarzają się niezwykle często. Takie formaty emitowane są "na żywo", co dodatkowo potęguje emocje i intensyfikuje kłopotliwe sytuacje, których nie można wyciąć. Najważniejsze jest, aby umieć z gracją z nich wybrnąć. Annie Lewandowskiej nie do końca się to udało. Winę za swoją gafę zrzuciła na Krystiana Ochmana.