Cichopek i Kurzajewski wrócili do "Pytania na śniadanie". Wiadomo, dlaczego ich nie było

W kuluarach zaczęto nawet dywagować, czy zostaną rozdzieleni przez szefostwo jako prowadzący. Temperaturę domysłów podniósł fakt, że Cichopek i Kurzajewski w pewnym momencie zniknęli z anteny. Wrócili do "PnŚ" dopiero 5 maja. Witając widzów w czwartkowy poranek, postanowili się odnieść do tymczasowego zniknięcia. Kurzajewski skomentował krótko, co było prawdziwą przyczyną ich chwilowej nieobecności.