Lenka Kliment nie wytrzymała. Apeluje o niezamykanie siłowni

Lenka Kliment przebywała na kwarantannie. Gdyby tak nie było, wybrałaby się na protest w sprawie zamknięcia siłowni.

Lenka Kliment kojarzona jest głównie jako tancerka z programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To właśnie pod jej czujnym okiem kroków salsy i walca angielskiego uczyli się m.in. Jakub Kucner, Jarosław Kret, Rafał Szatan czy Bogdan Kalus. Jednak na samym programie Polsatu jej świat się nie kończy. Lenka to również instruktorka fitnessu i zumby oraz aktywna użytkowniczka Instagrama.

Lenka Klimenti jej mąż Jan niedawno zostali objęci kwarantanną. Przez to w programie "Taniec z gwiazdami" doszło do roszad. Kliment niedługo zakończy kwarantannę. Nie mogła jednak z jej powodu pojawić się na proteście w sprawie zamknięcia siłowni, który odbył się 17 października.

Na Instagramie napisała: "I ja się muszę do tej całej sytuacji odnieść... chociaż niestety dziś nie byłam na strajku, który był organizowany na placu Zamkowym w Warszawie, żeby nie zamykać siłowni, bo dopiero dziś kończy mi się kwarantanna i będę mogła wychodzić w końcu! I tak bardzo się cieszyłam że od poniedziałku zacznę znów prowadzić swoje ukochane grupy na zajęciach i znów będę miała się z czego cieszyć.

Wszyscy chyba bardzo dobrze wiemy, ile nam sprawia to radości i o kondycji i naszej koordynacji nawet nie mówię... nie wyobrażam sobie znów zamknięcia i nie ruszania się kolejnych parę tygodni! Już raz nas zamknięto, nie pozwólmy zrobić tego kolejny raz".

Gwiazda zauważyła, że siłownie dopiero zaczęły na nowo odżywać: "Dopiero co zaczęły znów na zajęcia wracać trochę większe tłumy ,siłownie się powoli odbudowały i to wszystko naszą ciężką pracą. Jeśli znów nas zamkną, to nie wiadomo, czy siłownię to wytrzymają. Tyle lat pracowałam na to, żeby być tu gdzie jestem, żeby mieć tak wspaniałe grupy na zajęciach, żeby mieć na tyle wypracowane mięśnie że mi żadne zajęcia nie sprawiają problemu poprowadzić, żeby mieć wiedzę i móc ją przekazywać.

To są tak trudne czasy dla nas wszystkich... tak bardzo chcę, żeby to się wszystko skończyło i byśmy żyli wszyscy normalnie, a nie wiadomo, kiedy to będzie. Możemy teraz tylko wierzyć i czekać, co będzie... jak już będzie dało się wrócić na zajęcia, to mam nadzieję, że możemy na was liczyć tak jak do tej pory, bo bez was nasza praca nie ma sensu".

Gwiazda zakończyła już swoją kwarantannę. Aby to uczcić, wyjechała z mężem w Tatry.

