Lekarz zapładniał pacjentki własnym nasieniem. Plansza na koniec filmu przeraża

Jacoba skontaktowała się z rodzeństwem i ruszyli ze śledztwem, by dowiedzieć się, dlaczego jest ich aż tylu i kto za tym stoi. Szybko okazało się, że łączy ich dr Cline. Dla Jacoby było jasne, że lekarz matki wykorzystał własne nasienie do inseminacji. Nie miała tylko pojęcia, jak potężna była skala jego działań. W sprawę wciągnięto dziennikarkę Fox59, która też chciała poznać prawdę o dr Cline’ie. To, co działo się potem, to ciąg niesłychanych, szokujących zdarzeń.