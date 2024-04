Lauren Graham wspomina Matthew Perry'ego. Wciąż nie może uwierzyć w jego śmierć

"Nigdy nie był moim chłopakiem"

Tym razem to Lauren Graham wydaje swoją autobiografię pt. "Have I Told You This Already?". Podczas autorskiego spotkania z fanami w Waszyngtonie padło pytanie o przyjaźń z Matthew Perrrym. Gwiazda "Kochanych kłopotów" przyznała, że "wciąż ciężko jest jej uwierzyć w jego śmierć".