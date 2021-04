Laura z "Love Island" o swoim udziale w programie: "Emocje opadły"

"Love Island" to program, podczas którego widzowie bacznie przyglądają się uczestnikom, którzy szukają miłości. Trzeci sezon reality-show wystartował pod koniec lutego i przyciągnął przed telewizory masę osób. W tej edycji dzieje się naprawdę wiele, a widzom podpadło już kilka osób. Najpierw fanom programu nie spodobało się zachowanie Piotra, które uznano za "toksyczne". Kiedy Stella poinformowała go o swoich uczuciach, ten zdawał się nie przejmować tym, co mówi do niego partnerka.