Laura Łącz straciła pół miliona złotych. Kupiła mieszkanie, które nie należy do niej

Laura Łącz nie ustaje w walce o prawo do nieruchomości, które kupiła 11 lat temu za ok. 500 tys. zł. Przeznaczyła na to spadek po mężu, a została praktycznie z niczym, bo mieszkanie prawnie nie stało się jej własnością i teraz ma być ponownie sprzedane. O co tu chodzi?