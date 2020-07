Rafał Trzaskowski był dziecięcym aktorem. Laura Łącz wspomina ich serial

Rafał Trzaskowski zagrał w dziecięcym serialu "Nasze podwórko" mając zaledwie 9 lat. Produkcja trafiła na antenę w sierpniu 1981 r. i pewnie mało kto by o niej pamiętał, gdyby nie kampania wyborcza i wpis Trzaskowskiego na Instagramie. "To była rola życia: – pućki, arogancki wzrok i elitarna kurteczka od cioci z RFN. Pod trzepakiem bym się tak nie pokazał" – pisał Trzaskowski pod swoim zdjęciem z serialu. Główne role w tej produkcji grały dzieci, ale nie zabrakło też znanych nazwisk, takich jak Bożena Dykiel, Witold Pyrkosz czy Laura Łącz.

– Wszyscy teraz wspominają ten serial, a ja go zupełnie nie pamiętam. Pamiętam, że grałam matkę głównej bohaterki, Moniki – wyznała "Faktowi". – Dostałam telefon, że jest do zagrania matka jakiegoś dziecka, pojechałam na plan, jednego dnia wszystko zagrałam i to był koniec... A Rafała Trzaskowskiego zupełnie z tego serialu nie pamiętam – dodała aktorka.