"Nasze podwórko". Rafał Trzaskowski był gwiazdą dziecięcego serialu

Rafał Trzaskowski ma przed sobą trudne wyzwanie. Prezydent Warszawy 12 lipca powalczy z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich o miejsce w Pałacu Prezydenckim. Podczas trwającej kampanii na światło dzienne wychodzą coraz to nowe fakty z jego przeszłości.

I o ile nikogo nie dziwi już wyciąganie "brudów" z życia polityka, to mało kto pamięta, że Rafał Trzaskowski dał się poznać szerszej publiczności już jako dziecko.

Aktorska "kariera" Rafała Trzaskowskiego

W serialu mogliśmy oglądać go u boku takich sław jak Bożena Dykiel, Laura Łącz czy Witold Pyrkosz.

Niestety, rola w serialu "Nasze podwórko" była jednorazową przygodą z aktorstwem Rafała Trzaskowskiego. Co prawda Później dostał jeszcze propozycję w zagraniu w "Akademii Pana Kleksa", ale ją odrzucił.

Co łączy Trzaskowskiego i braci Kaczyńskich?

Przypomnijmy, że ponad pół wieku temu w filmie "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w rolach głównych wystąpili bracia Kaczyńscy.

"Opowieść "O dwóch takich, co ukradli Księżyc”"nie należała do moich ulubionych pozycji. Co tu dużo mówić, nudny był ten film i tyle. Nie porywał!" - wyznał w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".