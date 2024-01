Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostaną rodzicami? Padła odpowiedź

Laura i Karol pojawili się w piątym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ona wyszła za mąż za Macieja, a on ożenił się z Igą. Oba małżeństwa rozpadły się szybko, zwłaszcza to drugie napsuło partnerom sporo krwi. Jak mówił psycholog w programie, Iga miała listę "zakazanych" zachowań, gestów i słów, których nie można było używać w stosunku do niej.