Laura Breszka remontuje dom. Ale nie jest lekko

Laura Breszka, podobnie jak wielu innych artystów, od przeszło roku nie ma najłatwiejszego czasu. Przymus izolacji i kilkakrotne wprowadzanie lockdownu przez rządzących w związku z pandemią oznaczał i zamknięcie teatrów, i wstrzymanie prac na planach zdjęciowych. A co za tym idzie, oznaczało to ograniczenie możliwości pracy niemal do zera. Z czasem jednak ekipy powróciły na plan, funkcjonując oczywiście w reżimie sanitarnym, a i teatry w ograniczonym stopniu wracały do działalności. Niestabilna sytuacja zmusiła wielu albo do przeniesienia się do sieci, albo znalezienia nowego zatrudnienia.