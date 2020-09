Zrobiła zdjęcie telewizora z TVP. I dorzuciła coś od siebie

Rafał Trzaskowski wybrał się w zeszłą sobotę ze znajomymi do modnego klubu nad Wisłą. W trakcie imprezy doszło do wymiany zdań między prezydentem Warszawy a DJ-em, który nie zamierzał puszczać muzyki tanecznej, czego domagał się Trzaskowski i jego znajomi. Nagranie, na którym polityk mówi do DJ-a "to moje miasto" i naciska, by "puścić coś fajnego", stało się hitem sieci i było szeroko komentowane przez media.