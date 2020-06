Latkowski i TVP odbiorą wezwania sądowe za film o pedofilii

Tuż po emisji filmu, Latkowski mówił na antenie TVP: - Borys, może czas nie tłumaczyć się tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz... Chcę żebyś po prostu powiedział opinii publicznej czego byłeś świadkiem, co robiłeś i czego nie robiłeś (…) Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego. Opowiedzcie o tym, co się działo.