Lata mijają a Ronn Moss wciąż w formie. Jak dziś wygląda gwiazdor "Mody na sukces"?

Ronn Moss urodził się w Los Angeles na początku lat 50. I długo szukał swojej życiowej drogi. Na początku myślał o tym, by zostać lekarzem, ale kiedy świat ogarnęła Beatlesomania, wiedział, że to muzyka jest sensem jego życia. Pierwszą gitarę kupił jako nastolatek, potem do instrumentów, jakie opanował, doszła perkusja i gitara basowa.