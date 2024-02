Lara Gessler tłumaczy się z cen swoich pączków. "Wszyscy są zadowoleni"

- Jeśli są goście, którzy chcą za coś płacić, niezależnie czy to jest uzasadnione, czy nie, bo [...] jakieś miejsce jest bardziej elitarne i bardziej snobistyczne i ktoś chce tego snobizmu, to też niech ma pączki ze złotem. Proszę bardzo, jeśli komuś to daje jakieś poczucie szczęścia. Ktoś za to płaci, restauracja się utrzymuje, wszyscy są zadowoleni. Są różne pączki, różne cukiernie, sklepy i każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek - stwierdziła cukierniczka.