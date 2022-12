Lanberry: Stawiam na szczerość. Nie lubię sztucznej otoczki

One cały czas się spełniają. Cieszę się, że nie osiągnęłam jeszcze wszystkiego, bo to napędza mnie do działania i daje radość z bycia na scenie, a to moje ukochane środowisko. Kręci mnie to wieczne nienasycenie i ciekawość, co jeszcze w tej muzyce mogę powiedzieć. Owocuje też pięknymi przyjaźniami z ludźmi, z którymi tworzę ten mój muzyczny świat, więc jeśli mam marzyć, to marzę – niech ten stan trwa.