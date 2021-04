Kurski żegna Krawczyka. Piękne słowa prezesa TVP

Krzysztof Krawczyk trafił do łódzkiego szpitala w poniedziałek 5 kwietnia. Wcześniej leczył się w placówce na COVID-19. O chorobie poinformował jego oficjalny profil na Facebooku. To również tam 3 kwietnia wokalista napisał, że wrócił do domu i dochodzi do siebie. Według żony Krawczyka przyczyną śmierci nie był koronawirus, a choroby współistniejące.