Krzysztof Krawczyk nie żyje. "Miał świetne poczucie humoru i dużo dystansu" - mówi Krzysztof Skiba

- Ostatnia zwrotka leci tak: "Krzychu śpiewa tak jak nikt. On ma do śpiewania dryg. Że go mamy to się cieszmy. Niech Krawczyk będzie wieczny". I coś w tym jest. To była ikona polskiej estrady i na pewno nie będzie zapomniany. Wiem, że Krzysiu znał tę piosenkę i nie brał jej do siebie. Miał świetne poczucie humoru i dużo dystansu.