Jacek Kurski odchodzi? Płyną nowe doniesienia o prezesie TVP

Furtką do odsunięcia szefa TVP - przed upływem jego kadencji - mogłyby być zmiany w RMN, która powołuje i odwołuje prezesa stacji. W lipcu kończą się sześcioletnie kadencje Krzysztofa Czabańskiego, Elżbiety Kruk, Joanny Lichockiej i Juliusza Brauna, czyli pięciu z sześciu członków Rady. Mimo to pogłoski o odsunięciu Jacka Kurskiego ze stanowiska wydają się mało prawdopodobne, zarówno w ocenie Roberta Kwiatkowskiego, który zasiada w REM do 2026 roku, jak i polityków PiS.