Kurdej-Szatan z dziećmi. Córka to jej klon

- Bardzo go kocha. Jeżeli tylko potrzebuję pomocy z jej strony, to ona zawsze mi pomoże. Potańczy z nim, pobawi się z nim, rozśmieszy go. Jest wspaniale. Jestem przeszczęśliwa. Kocham moje dzieci. Jest super. Wróciłam do pracy, ale staram się zachować równowagę. Wrzesień, październik faktycznie będą bardziej intensywne, ale potem listopad już będzie spokojniejszy. Dajemy sobie radę bez problemu - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.