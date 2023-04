Kurdej-Szatan w śniadaniówce? Te słowa wyjaśniają wszystko

Kurdej-Szatan została wyrzucona z reklamy sieci telefonii komórkowej, "M jak miłość" i pozostałych projektów TVP, w które była zaangażowana. Choć całkiem szybko znalazła sobie nowe zajęcie w telewizji, bo grupa TVN Discovery obsadziła ją w nowym programie "Projekt Cupid" (TTV) i "Mask Singer" (TVN), to jednak nic nie wskazuje na to, by miała jeszcze występować w tych formatach. Mimo wszystko wciąż robi rzeczy związane z aktorstwem - występuje m.in. w spektaklu "Porwanie".