Kurdej-Szatan ponownie o sytuacji na granicy. Co tym razem napisała?

"Najbardziej zdumiewa mnie nurt komentarzy w internecie, który streściłbym: Umierają na własną odpowiedzialność, bo wdzierają się do Polski nielegalnie. Jak zazdroszczę tej nieczułości, tej odporności, tej umiejętności odseparowania się od cudzego nieszczęścia! (…) Ci, którzy powtarzają jak mantrę: "dlaczego nie skorzystał z legalnego przejścia" (co chyba ma usprawiedliwiać tę śmierć), mogliby wreszcie dowiedzieć się i zrozumieć, dlaczego. Ile można tłumaczyć to samo? Zmarły był z zawodu lekarzem, miał 36 lat i troje dzieci" - czytamy.