Już nie są razem. Wiadomo, co było powodem rozstania

Rozstanie Adriana i Ilony zmroziło fanów "Rolnik szuka żony". Choć plotki o kryzysie tej pary pojawiały się dość regularnie, zarówno farmer, jak i jego wybranka uparcie wszystkiemu zaprzeczali. I gdy w końcu internauci uwierzyli, że kolejnym krokiem w związku uczestników reality-show TVP1 jest ślub, Adrian poinformował, że jego związek z Iloną należy już do przeszłości. "Niestety nasze drogi się rozchodzą" - napisał na Instagramie . Choć oświadczenie farmera pojawiło się 19 kwietnia, para zakończyła znajomość już na początku lutego. Co sprawiło, że zamiast hucznego wesela jest bolesne rozstanie?

Te pary rozstały się po udziale w "Rolnik szuka żony"

Relacja z przyszłą teściową Ilony to był dopiero wierzchołek góry lodowej. Wkrótce okazało się, że przedłużająca się zima i pandemia koronawirusa pozbawiły dziewczynę pracy (prowadzi stajnię i udziela lekcji jazdy konnej). Problemy finansowe zaczęły negatywnie odbijać się na związku uczestników "Rolnik szuka żony". Ponoć Adrian nie był skory pomagać ukochanej, za to Ilona robiła wszystko, by ocalić to, co wspólnie zbudowali.