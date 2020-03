"Kuchenne rewolucje": Zuzanna nie miała czasu dla córki. Codziennie harowała w restauracji

- Liczby mówią same za siebie. Mój partner utrzymuje ten biznes finansowo - mówiła Zuzanna, nie kryjąc przy tym łez. Nie sądziła, że prowadzenie restauracji będzie tak trudne. Przejęła ją z funkcjonującym sprzętem, ekipą, przepisami. Ale obroty były bardzo niskie. - Nie mam planów ani marzeń - usłyszeli widzowie. Zuzanna była załamana. Tym bardziej, że zajmowała się wszystkim, a córce nie mogła poświęcić nawet ułamka czasu spędzanego w lokalu.

- Umyka mi kontakt z córką. Może się nie do końca nadaję na matkę... - płakała.

Metamorfoza i rady Magdy Gessler to ostatnia deska ratunku. – Chciałabym, żeby to miejsce na tyle dobrze funkcjonowało, żebyśmy nie musieli tego dofinansowywać z pracy Rafała - mówiła Zuzanna.

"Kuchenne rewolucje" - wkracza Magda Gessler

- Jest totalny syf. Podłoga aż się lepi, garnki są brudne. Patelnie są do wyrąbania. Wszystko do wyrzucenia. Kobieta to prowadzi i taki brud - krzyczała. - Pozornie wszystko pięknie…