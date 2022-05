"Kuchenne rewolucje" miały przykry finał. Właścicielka opowiedziała, co zginęło

Steki, habmurgery, quesadilla – nic, o co poprosiła Magda Gessler, nie nadawało się do podawania gościom żądnym amerykańskich smaków. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" chwaliła co prawda świeże mięso wykorzystane do steka, ale było tak źle przyrządzone, że musiała je wypluć w serwetkę.