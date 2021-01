"Kuchenne Rewolucje" w Obrochtówce wszyscy pamiętają do dziś. Sprawdziliśmy, jak radzi sobie restauracja w Zakopanem

Krótka, ale intensywna wizyta "kreatorki smaku i stylu" zawierała cały wachlarz tego, na co czekają widzowie: był krzyk, płacz i śmiech . Na finał ulepiono wielkiego barana z masła. Gdy Gessler przyjechała na kontrolę, była bardzo zadowolona z tego, co jej podano. "Poziom wysoki jak Tatry!" - orzekła, zostawiając za sobą kolejną telewizyjną historię z happy endem. Któż mógł wtedy przewidzieć, jaka katastrofa za niemal dekadę spadnie na kulinarny biznes w całym kraju?

Jest ostatni dzień 2020 roku, gdy przechadzamy się kultowymi Krupówkami, gdzie widzimy zamknięte, ciemne lokale, które normalnie zimową porą pękają w szwach. Nieliczne miejsca mają wystawione małe kramiki z grzanym winem, gdzieniegdzie wiszą kartki z informacją o daniach na wynos. My zaglądamy jednak do Obrochtówki, sprawdzić, czy jeszcze sobie radzi.

Można wejść do środka, jednak tylko po to, by szybko złożyć zamówienie i je odebrać. Menu wywieszone jest na zewnątrz, razem ze środkiem do dezynfekcji dłoni i licznymi informacjami o zachowaniu bezpieczeństwa. Mimo iż miejsce wydaje się przytulne, nie można oczywiście siąść do stolika w środku. A szkoda, bo dla miłośników regionalnego sznytu to prawdziwa perełka. Nie brak tu archiwalnych zdjęć i portretów. Z kuchni dobywają się zapachy. Jednak jest pusto i cicho.