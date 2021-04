"Kuchenne rewolucje": zostali właścicielami lokalu, gdy zaczęła się pandemia. Nie zarabiają

Magda Gessler stwierdziła, że od tej pory restauracja Floriańska będzie nazywać się "Goło i wesoło". Następnie dodała, że będzie to miejsce ze "striptizem", gdzie goście na samym wejściu będą ciągnąć losy. Zależnie od tego, jak trafią, będą musieli rozebrać się od góry do pasa lub od pasa w dół. Oczywiście na sam koniec dodała, że to był tylko żart. Prawdziwa nowa nazwa to Bistro Śliwa.