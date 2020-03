"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler odpowiedzialna za transformację śląskiej pizzerii

W ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler pizzerię Pizza Bella w Ustroniu. Tym razem będzie musiała zrobić wszystko, co w jej mocy, by uchronić rodzinny biznes przed windykatorami.

"Kuchenne rewolucje". Wizyta w pizzerii Pizza Bella

Gdy pojawiła się okazja odkupienia Pizza Bella, Iwo postanowił zostać restauratorem. Zaryzykował, biorąc 70 tys. złotych kredytu i otworzył własną pizzerię. Niestety klientów jest jak na lekarstwo, za to długów coraz więcej każdego dnia. Rodzina Iwo, siostra Patrycja i jej mąż Kamil, od samego początku nie byli zbyt dobrze nastawieni do jego pomysłu. Cała trójka widzi ratunek już tylko w Magdzie Gessler .

"Kuchenne rewolucje". Degustacja potraw

- Tyle sera na jednej pizzy to jest po prostu jakiś skandal. Pizza we Włoszech polega na tym, że najważniejsze jest jej ciasto. To, co na nim jest tylko dodatkiem - skwitowała.