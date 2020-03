"Kuchenne rewolucje": Gessler zaczęła sezon z przytupem. Poleciały talerze i łzy

Magda Gessler rozpoczęła kolejny sezon "Kuchennych rewolucji" z przytupem. Były krzyki, było tłuczenie talerzy, pojawił się nieoczekiwany gość w restauracji, ale ostatecznie... był też happy end.

"Kuchenne rewolucje" cieszą się taką popularnością, że od lat królują w czwartkowe wieczory na antenie TVN. Właśnie wróciły z 21. już sezonem. W premierowym odcinku Magda Gessler odwiedziła lokal Szybka Szama we wsi Napachanie pod Poznaniem.

Miejsce od początku nie przypadło restauratorce do gustu. Skrytykowała nie tylko nazwę, ale i wnętrze, a przede wszystkim, brak porządku w tym wnętrzu. Uznała, że pobyt w tym miejscu na tyle „zagraża jej zdrowiu i urodzie”, że nie zdecyduje się na kolację pierwszego dnia.

Powodów do takiego zachowania miała sporo. I nie chodziło tylko o zauważalny brud czy nieprzyjemny zapach. Stół, którego nie mogła początkowo przesunąć… rozpadł się przy jej wyjściu. A to nie koniec wpadek.

– Sobie pani jaja robi? Gdzie mnie pani zrobiła? Do składu pełnego odłamków syfu i brudu? Pani jest leniwa czy pani jest niemądra? – wyrzucała właścicielce lokalu, tłumacząc, że nie są to warunki do przechowywania żywności.