"Kuchenne rewolucje. Gessler znalazła genialnych kucharzy

Szefem knajpy jest Kuba, dla którego lokal otworzył ojciec, by ściągnąć go z Anglii do Polski. Knajpa radziła sobie dzięki organizowanym imprezom. Niestety pandemia sprawiła, że zaczęły się kłopoty. Kuba, który nie chciał zwalniać swoich pracowników, zaczął brać pieniądze od ojca. Wezwał Gessler, by pomogła mu stanąć na nogi.