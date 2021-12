"Kuchenne rewolucje": Gessler przesadziła? Kucharz bluzgał i trzasnął drzwiami

- Takiego g…a dawno nie jadłam – skwitowała Magda Gessler. Słowa "kreatorki smaku i stylu" dotarły do uszu kucharza Macieja. Mężczyzna najpierw ostentacyjnie odszedł od garnków i stał z założonymi rękami, gdy kolejne dania przygotowywała jego koleżanka. Ale później zwrócił się do szefowej, że jutro nie będzie go w pracy.