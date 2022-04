Kuba z "Hotelu Paradise" opowiedział o wypadku. Otarł się o śmierć

Kuba jest uczestnikiem nowej, piątej edycji programu "Hotel Paradise". Po wejściu do programu był w parze z Mariką, z którą, jak się zdawało, połączyło go coś więcej niż przyjaźń. Jednak gdy Marika odpadła, Kuba szybko związał się z nową uczestniczką Oliwią, z którą również nawiązał dość intymne relacje. Po kilku dniach jednak coś się zaczęło psuć. Kuba nie okazuje Oliwii takiego zainteresowania, jakiego ona by oczekiwała. On sam z kolei najwidoczniej zbliżył się do Wiktorii, która po porzuceniu przez Kaspra stworzyła parę z Michałem.