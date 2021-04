Kuba Wojewódzki znowu wyśmiał Kammela. Nawiązał do jego "cudu życia"

Kuba Wojewódzki może się tylko cieszyć, że istnieje coś takiego jak TVP. Daje mu to właściwie nieskończony materiał do sypania żartami i wyśmiewania. Już na wstępie ostatniego odcinka swojego show odezwał się do publiczności w sposób, jaki Tomasz Kammel powitał ostatnio Jacka Kurskiego i jego żonę podczas wielkanocnego koncertu o nazwie "Cud życia". – Chciałbym zacząć od powitania cudu życia w pierwszym rzędzie. Ale z racji, że jest to amerykańska stacja, to witam cud życia we wszystkich rzędach – powiedział. – Teraz nie tylko poród może być pośladkowy, ale także powitanie. Co ta zaraza robi z ludźmi. I nie mówię tu o covidzie, tylko o TVP – dodał. To nie pierwszy raz, gdy Wojewódzki uderzył w Kammela.