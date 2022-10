Kuba Wojewódzki zarabia kokosy. Ma wiele źródeł dochodu

Kuba Wojewódzki od ponad 30 lat pracuje w mediach i ma tam ugruntowaną pozycję. Choć większość kojarzy go z telewizją, gdzie zaczynał od "Idola", a później zyskał własne talk-show, dziennikarz zaczął pracować na własne nazwisko jako redaktor muzyczny. W latach 90. był redaktorem naczelnym magazynu rockowego "Brum", do dziś można czytać jego show-biznesowe komentarze w "Polityce". Mimo że na pewno nie jest to zajęcie dochodowe.