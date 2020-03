Kuba Wojewódzki zaprosił Quebonafide do programu. Teraz tylko czekać na emisję wywiadu

Quebonafide po wielkim powrocie do muzyki i metamorfozie zrobił spore zamieszanie na polskiej scenie hiphopowej. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Kuba Wojewódzki zaprosił go do swojego programu. Teraz wydaje się, że rozwiano wszystkie wątpliwości.

Quebonafide pojawi się w programie Kuby Wojewódzkiego (East News)

Quebonafide po ponad rocznej przerwie powrócił z dwoma utworami - "Romantic Psycho" i "Jesień". To są zupełnie inne single niż jego poprzednie. Poza tym raper przeszedł w tym czasie ogromną metamorfozę - zniknęły tatuaże, a on sam wrócił do stylu, jaki prezentował jeszcze za czasów studiów. Wielu jest zaskoczonych przemianą, ale efekt w postaci ogromnego rozgłosu został uzyskany.

Pojawiły się doniesienia, że muzyk został zaproszony przez Kubę Wojewódzkiego do jego programu. Gospodarz talk show TVN wydaje się rozwiewać wszelkie wątpliwości, promując jego trasę koncertową i sprzedaż biletów na jego występy.

Do tego zapowiedź nowego sezonu "Kuby Wojewódzkiego" mówi wiele. Dziennikarz zdradził, że w którymś z odcinków na pewno zobaczymy Quebonafide. - Największą niespodzianką, która nam się szykuje, to jest jeden program, w którym będzie Quebonafide i Krzysztof Piątek już niedługo - zdradził.