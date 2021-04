"Kuba Wojewódzki". Żabson o byciu seksoholikiem: "Zawsze używam prezerwatyw"

Sławomir Peszko o byciu twarzą alkomatów: "Całe moje życie to żart"

W rozmowie Kuby Wojewódzkiego z Sławomirem Peszką nie brakowało podtekstów alkoholowych. W pewnym gospodarz show przypomniał sobie, że jego pierwszy gość od pewnego czasu jest twarzą alkomatów. Dziennikarz nie omieszkał się zapytać, dlaczego spośród 36 miliona Polaków zadzwonili akurat do piłkarza. Sportowiec miał na to gotową odpowiedź.

- Ja po prostu o bezpieczeństwo, żeby nie jeździć na kacu. Ja się lubię dobrze bawić, mogę pić do rano, ale nie wsiądę nigdy do auta. O to w tym wszystkim chodzi. (...) Możesz sobie wziąć taxi, Ubera itd. i zapłacić jedynie 20 zł. Z kolei ludzie myślą, że już o 9 nad ranem mogą wsiąść za kółko, a później jest problem - odpowiedział Peszko.