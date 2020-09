Kuba Wojewódzki wspomina Gienka Loskę. "Nigdy nie było nam po drodze"

O śmierci artysty poinformowała Polska Fundacja Muzyczna. "9 września w wieku 45 lat odszedł Gienek Loska. Zmarł w domu swojej mamy, która się nim opiekowała od momentu, gdy będąc u niej w odwiedzinach, tuż przed powrotem do Polski, doznał rozległego wylewu" – czytamy w oświadczeniu. 10 września miał się odbyć pogrzeb w rodzinnym mieście Loski, Biełooziersku na Białorusi.

Wiadomość o śmierci niezapomnianego uczestnika "X-Factor" wstrząsnęła fanów. Loskę zaczęli wspominać ludzie ze świata show-biznesu, w tym Kuba Wojewódzki, który nie ukrywa, że z Gienkiem łączyła go trudna relacja.

"Nigdy nie było nam po drodze. Uważałem, że X Factor to nie był program dla niego. Byłem pewny, że to nie jest świat dla niego" – napisał Wojewódzki na Facebooku.

"Był wolnym człowiekiem. I takim pozostał. Tak go zapamiętam" – skwitował dawny juror "X-Factor".

Przypomnijmy, że w 2004 r. Gienek Loska brał udział w jednym z odcinków "Szansy na sukces”. 6 lat później uczestniczył w przesłuchaniach do 3. edycji programu "Mam Talent!”. Prawdziwy sukces przyszedł jednak dopiero w 2011 r. To właśnie wtedy zwyciężył 1. edycję "X Factor". Jego płyta "Hazardzista" zdobyła status złotej. Choć z biegiem lat zrobiło się o nim ciszej, fanów wciąż interesowało, co dzieje się z charyzmatycznym wokalistą.