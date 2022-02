Kuba Wojewódzki na starej fotce. Bardzo się zmienił?

Kuba Wojewódzki to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Choć wielu nie odmawia mu charyzmy, to jednak znajdzie się sporo osób, które nie poddają się jego urokowi. W przypadku tego prezentera jak ulał pasuje stwierdzenie, że "albo się go kocha, albo nienawidzi".