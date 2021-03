"Kuba Wojewódzki". Magdalena Cielecka o aferze w łódzkiej filmówce: "Dobrze, że się o tym mówi"

Magdalena Cielecka o ostatnim spotkaniu z Kubą: "Chcieliśmy Cię wkręcić"

Pierwszym gościem talk-show Kuby Wojewódzkiego był Magdalena Cielecka. Gospodarz programu przypomniał tytułowej gwieździe "Chyłki" o ich ostatnim przypadkowym spotkaniu, do którego doszło w okolicach warszawskiej palmy. Gdy Kuba przejeżdzał swoim sportowym samochodem, natknął się na swojego gościa i jej partnera. Aktorka zapukała w szybę prezentera, który po otwarciu okna usłyszał od niej jedynie pytanie "co jest k***a?". Wojewódzki odpowiedział jej w taki sam sposób.

- Chcieliśmy Cię wkręcić, bo byliśmy w maseczkach. Miałam nadzieję, że nas nie rozpoznasz od razu . Liczyłam na to, że się przestraszysz za to, że zajechałeś drogę rowerzyście.

- Umówmy się, to był fragment przeciętnej, polskiej, rodzinnej rozmowy - podsumował Wojewódzki.

Magdalena Cielecka o aferze w łódzkiej filmówce: "Dobrze, że się o tym mówi"

Wojewódzki nie zapomniał poruszyć także tematu głośnej afery dotyczącej nadużywania władzy przez wykładowców Szkoły Filmowej w Łodzi . Zapytał swojego gościa, czy tego typu podejście do studentów jest "budowaniem kogoś na nowo czy raczej ekspresją swoich kompleksów". Cielecka miała na to klarowną odpowiedź.

- Myślę, że źródła tego wszystkiego są bardzo różne u różnych osób. Nie wolno tutaj przykładać jednej miary, generalizować i wrzucać do jednego worka. Człowiek w zderzeniu z innym człowiekiem, z taką materią, jaką jest ten zawód, dodatkowo nastręcza problemów - tłumaczyła serialowa Chyłka.

- Nie chciałbym ferować wyroków, bo nie mam do tego podstaw, ani żadnych informacji. Dobrze, że w ogóle się o tym mówi. Nie dotyczy to jednak wyłącznie szkolnictwa artystycznego. To dotyczy naszego "mentalu", stosunków międzyludzkich. Znaleźlibyśmy tego przykłady w korporacjach, warsztatach samochodowych, biurach, kościołach - dodała.