Kuba Wojewódzki ma problem. Jego program cały czas traci widzów

Choć TVN w paśmie nadawania programu gwiazdora zajmuje pierwsze miejsce na tle konkurencji, to nie zmienia to faktu, że Wojewódzki cały czas traci widownię. W porównaniu do emitowanej rok temu 31. serii oglądalność zmalała o 70 tys. osób. Pewnym pocieszeniem dla stacji jest to, że wzrósł rynkowy udział produkcji w 4+.