Kuba Wojewódzki kupił Ferrari. Pokazał zdjęcie

Post wywołał spore poruszenie. "Wybrałem jednak ten tańszy (i wolniejszy)" - żartuje gwiazdor. Kuba nawiązał tym samym do niedawnej afery. "Mądry wybór panie Jakubie, w końcu nie ma co przesadzać z prędkością" - napisała jedna z internautek. "To zaledwie trzecie najszybsze Ferrari w historii marki! Powoli tam!" - dodała kolejna osoba.