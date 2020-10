"Kuba Wojewódzki": Królowa Życia prawie popłakała się na myśl o więzieniu

Roszady w programach śniadaniowych

Gwiazda TTV wspominała też swoją przeszłość, szczególnie tę mroczną. Prowadziła agencję towarzyską, trafiła do więzienia na kilkanaście miesięcy i to był dla niej bardzo trudny okres. Za kratkami mogła spędzić dużo więcej czasu.

Ten niewygodny dla niej temat dalej drążył Wojewódzki. Wypytywał ją dalej o życie w zakładzie karnym. Myśl o tym, jak się tam czuła, prawie doprowadziła ją do płaczu. Musiała na dłuższą chwilę nic nie mówić, by powstrzymać się od łez.

- Nie siedziałam tam na wk...ie. Siedziałam tam na płaczu. Była tam strasznie duża tęsknota za Conanem. No i teraz jest tak, że nawet jakbym mogła zarobić miliony dolarów, to nie zrobiłabym nic, żeby znowu trafić do kryminału - mówiła.