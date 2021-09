Kuba Wojewódzki doprowadził Lil Masti do łez

Za nami kolejny odcinek programu "Kuba Wojewódzki". Choć prowadzący zapowiadał go jako ostatni, wszystko wskazuje na to, że za tydzień znów będziemy go oglądać. Tym razem w programie polały się łzy. Ale były też żarty z afery, jaką rozkręcił wokół siebie Wojewódzki.