Kuba Strzyczkowski: "To jest odwaga, albo jestem idiotą"

Stało się to, na co wielu rozwścieczonych aferą Trójki fanów czekało od dawna. Skompromitowany decyzjami wokół Listy Przebojów Tomasz Kowalczewski stracił stanowisko dyrektora Programu Trzeciego. Stery Trójki przejął Kuba Strzyczkowski, jeden z ostatnich rozpoznawalnych dziennikarzy tej stacji i zarazem jeden z najbardziej charakterystycznych głosów anteny. Czy uda mu się zrealizować karkołomne zadanie uratowania Trójki, a raczej tego, co jeszcze z niej pozostało?