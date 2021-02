Ktoś mocno skorzysta na nowym podatku dla mediów. To stacje, które "promują polskość i polskie treści"

Czy TVP i inni nadawcy prorządowi skorzystają finansowo na nowym podatku od reklam? Paradoksalnie mogą otrzymać dużo więcej, niż zapłacili. W projekcie ustawy o podatku od reklamy są jasne zapisy, które pozwalają rządowi na takie rozwiązanie.

Do kogo mają szansę trafić pieniądze z tak skonstruowanego funduszu? Zapytaliśmy o to m.in. posłankę Joannę Lichocką z PiS

Projekt nowej ustawy, nakładającej dodatkowy podatek na media, zakłada powstanie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dysponentem tego Funduszu będzie minister kultury. Fundusz ten ma dysponować 35 proc. z całości środków zebranych od mediów w ramach planowanego podatku.

Ministerstwo Finansów zakłada 800 mln zł rocznych wpływów z nowego podatku. 35 proc. z tej kwoty to ok. 280 mln zł.

Pieniądze te mają teoretycznie trafić z powrotem do mediów - publicznych i prywatnych - w ramach konkursów rządowych.

"Tu miał być twój ulubiony program''. Dlaczego media protestują?

Mają być przeznaczone m.in. na "promowanie polskiego dorobku kulturowego, dziedzictwa narodowego i sportu; na rozwoju radiofonii i kinematografii w zakresie polskiego dziedzictwa narodowego i sportu ora na wspieranie zwiększania udziału polskich treści w obszarze mediów”. Szczegółowo opisuje to rozdział 5. projektu (odesłanie do niego znajduje się na końcu strony opisującej rządowy pomysł).

Co istotnie, to specjalna komisja rządowa zdecyduje, jak zebrane z podatków środki zostaną wykorzystane. W komisji mają zasiadać trzej przedstawiciele ministerstwa kultury, a także po jednym z ministerstwa informatyzacji i finansów.

Zrobiliśmy w redakcji proste wyliczenie: TVP w swoich programach informacyjnych w środę informowała, że w ramach nowego podatku zapłaci ok. 70 mln zł od reklam. Do wzięcia z Funduszu jest cztery razy więcej. Kryteria wskazują, że faworyzowani będą nadawcy utożsamiani z "polskością".

Przypomnijmy, że TVP i jej komentatorzy konsekwentnie relacjonowali strajk mediów jako spór zagranicznych mediów z Polakami. Na paskach TVP czytaliśmy m.in. że " Międzynarodowe koncerny medialne traktują Polskę jak kolonię", "Niemieckie media dla Polaków - nie chcą płacić składki na polską służbę zdrowia, kulturę i zabytki", "Szefowie medialnych koncernów zarabiają miliony, a zyskami nie chcą dzielić się z Polakami", "Zagraniczne koncerny medialne manipulują polską opinią publiczną, by chronić swoje interesy?".

Do kogo więc mają szansę trafić pieniądze z tak skonstruowanego funduszu? Zapytaliśmy o to posłankę Joannę Lichocką z PiS oraz posłankę Małgorzatę Biejat z Lewicy.

East News Joanna Lichocka, PiS Źródło: East News

Joanna Lichocka, PiS:

- Ten Fundusz ma m.in. zainspirować nadawców komercyjnych, żeby starali się o dofinansowanie na bardziej ambitne programy, niż to, co mają teraz w ofercie. Pomyślane jest to tak, że o dofinansowanie projektów ważnych dla polskiej kultury czy dziedzictwa narodowego, może aplikować każdy. Decydować będzie jakość projektów, spełnienie kryteriów, dobro publiczne, a nie kto to składa. Dofinansowanie może otrzymać każdy, kto spełni warunki. Wszyscy płatnicy podatku mogą się o dotacje starać. Ustawa nie preferuje żadnych podmiotów. Wszystko jest jawne, istnieje kontrola społeczna i jeśli te pieniądze zostałyby rozdysponowane niesprawiedliwie, taka praktyka nie mogłaby się utrzymać.

East News Małgorzata Biejat, Lewica Źródło: East News

Małgorzata Biejat, Lewica:

- To jest mechanizm stworzony po to, żeby pieniądze pobrane z podatków od mediów prywatnych móc przeznaczyć na TVP, na media założone przez ojca Rydzyka czy inne fundacje kościelne i przyjaciół rządu. Rząd dość dowolnie będzie mógł dofinansowywać "swoich". Praktyka pokazuje, że kreatywność rządzących jest duża w tym zakresie. TVP już otrzymuje od rządu dotację w wysokości 2 mld zł rocznie oraz dodatkowe pieniądze poprzez reklamowanie się spółek skarbu państwa tylko w mediach publicznych. Więc ten nowy podatek najmniej uderzy w TVP. Kreuje on dużą nierówność na rynku medialnym.

O komentarz poprosiliśmy też prof. Wiesława Godzica, medioznawcę z Uniwersytetu SWPS.