Księżna Meghan odegrała już rolę życia. Na powrót do kariery aktorskiej jest raczej za późno

Księżna Meghan i książę Harry wywołali prawdziwą burzę, ogłaszając niespodziewanie, że nie chcą być dłużej częścią rodziny królewskiej. Jednocześnie podkreślili, że od tej pory będą starali się być niezależni finansowo. Czy to oznacza, że Meghan wróci do pracy w branży filmowej? W serialu "W garniturach" nie ma już dla niej miejsca.

To jedno zdanie zelektryzowało fanów rodziny królewskiej oraz specjalistów od tematyki dworskiej. W tej formie może oznaczać wszystko, choć dla zwykłego człowieka termin "niezależność finansowa" wiąże się najczęściej z odcięciem pępowiny i rozpoczęciem pracy. O ile dla Harry'ego zawodem jest "bycie księciem", to już dla dziewczyny z ludu, Meghan, praca to nie pierwszyzna.