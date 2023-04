Księżna Kate w kłopotliwej sytuacji. Duchowny zupełnie ją zignorował

Kate niemal wszędzie, gdzie się pojawi, jest też obsypywana podarunkami. Jeśli myślicie, że jej dom pęka w szwach od prezentów, to musimy was rozczarować. Księżna zobowiązana jest do tego, aby każdy podarek uprzejmie przyjąć, jednak wszystko co dostaje, trafia w ręce pracowników, a później jest oddawane do specjalnego magazynu.